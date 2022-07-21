В кремле ответили, действительно ли болен ли путин

Кремль заявил в четверг, что глава рф* путин находится в добром здравии, опровергнув слухи о том, что он нездоров.
Пресс-секретарь кремля песков заявил журналистам, что в последние месяцы на Западе ходили слухи о здоровье президента, но сообщения о его болезни были «не чем иным, как фейком».
Бесконечные дебаты о состоянии здоровья путина вызвали новые спекуляции после того, как российский президент был замечен прихрамывающим в своей последней поездке
На кадрах, снятых во вторник, видно, как путин, прибыв в Иран, выходит из самолета прихрамывая. Пользователи соцсетей также быстро заметили, что у российского президента, казалось, безвольно свисала правая рука.
Напомним, что вчера директор ЦРУ Уильям Бернс тоже опровер постоянные слухи о том, что российский лидер страдает от болезни, сказав, что он «слишком здоров».
Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!