В кремле ответили, действительно ли болен ли путин

Кремль опроверг слухи о здоровье путина, заявив, что с ним все в порядке. Вчера директор ЦРУ также заявил, что путин «слишком здоров».

Кремль заявил в четверг, что глава рф* путин находится в добром здравии, опровергнув слухи о том, что он нездоров.

Пресс-секретарь кремля песков заявил журналистам, что в последние месяцы на Западе ходили слухи о здоровье президента, но сообщения о его болезни были «не чем иным, как фейком».

Бесконечные дебаты о состоянии здоровья путина вызвали новые спекуляции после того, как российский президент был замечен прихрамывающим в своей последней поездке

На кадрах, снятых во вторник, видно, как путин, прибыв в Иран, выходит из самолета прихрамывая. Пользователи соцсетей также быстро заметили, что у российского президента, казалось, безвольно свисала правая рука.

There is something wrong with Putin’s walk pic.twitter.com/mnwrHj1cPn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 19, 2022

«С походкой путина что-то не так», — написал в Твиттере журналист Рагип Сойлу, поделившись видео встречи путина с делегатами в аэропорту Мехрабад.

Напомним, что вчера директор ЦРУ Уильям Бернс тоже опровер постоянные слухи о том, что российский лидер страдает от болезни, сказав, что он «слишком здоров».

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!