Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины

По словам журналиста-расследователя, руководителя Bellingcat Христо Грозева, российского террориста игоря гиркина (стрелкова), участвовавшего в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, «крышует» российское гру.

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

Грозев добавил, что гиркин, комментируя действия россиян в войне против Украине, не критикует саму войну.

«Он говорит, что делать ее нужно гораздо агрессивнее, с полной мобилизацией всего населения и т. д. Он жалуется на плохую стратегию войны, написанную генеральным штабом, критикует министра обороны шойгу», — сказал журналист.

По мнению Грозева, гиркин, вероятно, таким образом озвучивает мнение гру.

«Именно гиркина используют две группы внутри фсб. То есть у него есть «крыша», есть люди, видимо, «партия войны» внутри спецслужб, которая считает, что он представляет их интересы и поэтому они позволяют ему это делать», — отметил Грозев.

Также он добавил, что гиркн активно критикует военное командование россии, но при этом он остается безнаказанным.

Ранее Курсор писал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Курсор сообщал, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

Американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Кроме того, наш сайт сообщал, что лавров назвал новые «географические» цели войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.