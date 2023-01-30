Силы безопасности Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности

Силы безопасности Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности из-за опасений касаемо массированных атак беспилотниками со стороны Ирана.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Это произошло вскоре после угроз от высокопоставленного иранского чиновника, который обвинил Израиль в атаках по городу Исфахан.

«Израиль очень хорошо знает, что будет ответная реакция на атаки», – сказал он.

Отметим, что высокопоставленные представители разведки заявили в беседе с журналистами, что Моссад связан с атакой беспилотников на иранский военный объект, приведшей к мощному взрыву в центре города Исфахан 28 января, в субботу. Пока что точно неизвестно о размере нанесенного ущерба и самом назначение объекта, но сказано, что Исфахан является крупным центром ракетного производства, исследований и разработок для Ирана, включая сборку. Среди всего прочего, там собирают многие ракеты средней дальности «Шахаб», способные достичь израильских территорий.

Официальные лица, несмотря на то, что Иран – основной поставщик беспилотников в *рф для использования в войне против Украины, считают, что удар по Исхафану обусловлен опасениями Израиля по поводу собственной безопасности. Удар нанесли в момент, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен намеревался посетить Израиль.

Также «Курсор» сообщал, что появились подробности авиаудара по колонне иранских грузовиков. Известно, что вчера, 29 января, неопознанный самолет атаковал колонну иранских грузовиков на контрольно-пропускном пункте Аль-Каим на сирийско-иракской границе.

Финансируемая Саудовской Аравией сеть al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники пишет, что 25 грузовиков пересекли границу из Ирака в Сирию до удара неопознанного самолета. Утверждается, что был нанесен урон шести грузовикам-рефрежераторам.

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