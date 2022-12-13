В кремле произошла масштабная вспышка гриппа, путина эвакуируют в бункер — СМИ

Российский лидер отменил свое ежегодное обращение к госдуме из-за продолжающегося роста числа случаев заражения и потому, что ему нечего сказать о войне в Украине.

Масштабная вспышка гриппа поразила чиновников кремля*, из-за чего президент россии владимир путин неизбежно уйдет в изоляцию в бункере.

Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Журналисты напоминают, что путин уже отменил свою ежегодную пресс-конференцию, которую регулярно проводил во время президентства.

«Не исключено обращение в парламент в этом месяце, но необычное заявление кремля о том, что чиновники из окружения президента болеют гриппом, может быть прелюдией к тому, что путин введет полномасштабный карантин и прекратит публичные выступления», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин больше не скрывает свою настоящую цель – оккупацию Украины, при этом россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, путин «абсолютно не умеет договариваться».

«Думаю, об этом знают все европейские лидеры, которые периодически с ним общаются. Он прямо заявляет о пренебрежении международным правом, желании захватывать территории и убивать украинцев до тех пор, пока не будут выполнены его требования. Решение очевидно — победа Украины», — написал Подоляк.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

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