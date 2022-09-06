В кремле рассказали, будет ли ехать путин на Донбасс

Российский диктатор владимир путин все-таки собирается посетить временно оккупированный Донбасс, но о сроках его визита пока не сообщают.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сообщают росСМИ.

По его словам, российская федерация рассматривает «большие планы по развитию» Донбасса, и глава кремля приедет туда с визитом, «когда придет время».

Что касается «развития» Донбасса, то песков отметил, что это планы, прежде всего, по строительству новых объектов. И сейчас якобы там активно ведется активная работа и задействовано большое количество людей.

Отметим, что российские захватчики не отказались от идеи полностью оккупировать Донецкую область, и как сообщили в Генштабе ВСУ, путин дал приказ захватить ее до 15 сентября, потребовав ускорить темпы.

«Курсор» писал ранее, что российские военные полностью уничтожают украинские города, используя тактику выжженной земли. Особенно страдают населенные пункты Донбасса. В социальных сетях появилось жуткое видео из Авдеевки.

Еще мы писали, что Украина продолжает воевать с российской федерацией и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!