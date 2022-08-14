В сети показали жуткие кадры с Донбасса: «русский мир» пришел в Авдеевку

Оккупанты уже почти полностью уничтожили Попасную, Лисичанск, Северодонецк, а теперь добрались и до Авдеевки Донецкой области.

Об этом пишет 24tv.ua.

В социальных сетях появилось жуткое видео из Авдеевки. На кадрах видно, что жизнь там буквально умерла. Можно рассмотреть уничтоженные многоэтажки и частные дома. Одинокие здания, которые чудом уцелели, выжжены или остались без окон и дверей.

На безлюдных улицах Авдеевки разбросано множество обломков. Все это похоже на сцены из фильма про апокалипсис, на самом же деле так выглядит приход «русского мира».

«Курсор» также писал, что путину угрожают «еврейским проклятием» после ракетного удара по Днепру.

Ранее мы писали, что Зеленский лишил украинского гражданства трех еврейских олигархов — СМИ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!