В кремле рассказали, о чем будет говорить путин 21 февраля: Главное, чего все ждут

Высокопоставленное лицо заявляет, что рф находится на «ответственном и очень сложном этапе» развития.

По словам пресс-секретаря президента *рф дмитрия пескова, владимир путин в предстоящем послании Федеральному собранию особое вниманием темам, которые связаны с войной в Украине.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «россия-1» в программе «москва. кремль. путин».

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку «специальной военной операции» (война – прим.ред.), оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», – заявил песков.

Ранее мы рассказывали, что кремлевский диктатор готовится к выступлению накануне годовщины вторжения в Украину. Британские разведчики утверждают, что выступление путина последовало после предоставления отчета лидера российской парламентской группы Андрея Турчака, занимающегося так называемой «специальной военной операцией» в Украине. Среди потенциально затронутых тем упомянули о выплатах для мобилизованных.

«Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет иметь место дальнейшая мобилизация (явная или неявная). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

По информации британского оборонного ведомства, власти рф все сложнее ограждать население страны от темы военных действий в Украине. Согласно проведенному в декабре минувшего года соцопросу, 52% респондентов были друзья или родственники, которые воевали против Украины.

«Курсор» сообщал, что кадыров хочет создать свою частную военную компанию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!