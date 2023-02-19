Кадыров хочет создать свою частную военную компанию

Лидер Чечни *рамзан кадыров расхвалил ЧВК «вагнер» и сказал, что намерен создать собственную частную военную компанию.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам сторонника путина, ЧВК «вагнер» удалось достичь «очень внушительных результатов» на фронте в Украине. Он добавил, что штурмовые бригады всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы, но все равно якобы достигают поставленных целей в «любой ситуации».

«Уже сейчас можно уверенно говорить, что «вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату евгению пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», – написал он.

Кроме этого недавно кадыров раскритиковал чиновников, озвучивающих потери среди российских военных в Украине. По его словам, ликвидированные оккупанты якобы сознательно идут на такой «героический путь».

Лидер Чечни заявил, что командиры вс рф пытаются сохранять как можно больше жизней солдат, а потому, по его мнению, не следует манипулировать на теме погибших и озвучивать статистику.

Также «Курсор» сообщал, что кадыров назвал страну, в которую россия может вторгнуться после Украины.

Помимо этого израильские депутаты российского происхождения направились в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!