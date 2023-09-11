По словам представителя путина, россия считает себя обязанной "налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с любым соседом".

Пресс-секретарь президента *рф дмитрий песков рассказал, что в честь приезда главы КНДР Ким Чен Ына в кремле организуют "званый обед".

Об этом сообщило пропагандистское издание "ТАСС".

По его словам, встреча может состояться на днях. Лидер Северной Кореи прибудет с полноформатным визитом, предполагающим переговоры двух делегаций.

"И после этого при необходимости лидеры продолжат свое общение уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента россии в честь гостя из Северной Кореи", – сказал песков.

Представитель путина добавил, что в первую очередь на встрече хотят обсудить двусторонние отношения.

"КНДР наш сосед. И, конечно, как и с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые, взаимовыгодные отношения", – сказал он.

Отметим, что в скором времени лидер КНДР Ким Чен Ын лично обсудит с владимиром путиным сделки, касающиеся передачи вооружения. Аналитики объяснили, какое именно оружие может получить москва и насколько сильно это усилит ее возможности.

Также "Курсор" сообщал об интересных подробностях о шикарном бронепоезде Ким Чен Ына.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!