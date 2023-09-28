Высокопоставленный чиновник уже давно находится под персональными международными санкциями многих стран.

Министр финансов *россии антон силуанов сделал резонансное заявление об инфляции.

Чиновник посетил финансовый форум, где, среди всего прочего, упомянул об инфляции. К слову, сейчас в рф отмечается сильнейшее, с начала года, ускорение инфляции, но, вероятно, министра это особо не заботит.

«Если не покупать, то цены нормальные», – заявил силуанов.

Отметим, что силуанов является российским государственным деятелем, экономистом, министром финансов рф с 2011 года. В связи с поддержкой войны в Украине он находится под персональными международными санкциями США, Канады, Австралии, Украины, Новой Зеландии. В частности, 28 февраля 2022 года его внесли в санкционный список Канады лиц «которые несут наибольшую ответственность за неспровоцированное и неоправданное вторжение россии в Украину».

Ранее в оссии назвали территорию для применения ядерного оружия.

Также "Курсор" сообщал, что СМИ узнали резонансные детали о встрече путина и кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!