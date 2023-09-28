С этой инициативой выступил близкий друг путина.

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" *михаил ковальчук считает, что россия должна взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля.

Об этом он сообщил пропагандистскому изданию "РИА Новости".

По его мнению, это покажет Западу, что россияне готовы "отстоять свою безопасность". Как пример он вспомнил об испытании "Царь-бомбы", состоявшемся в 1961 году.

"Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле... Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", – заявил он.

Известно, что ковальчук является близким другом президента рф владимира путина и активно поддерживает войну против Украины, а его родной брат – основной акционер банка "россия".

Ранее "Курсор" сообщал, что СМИ узнали резонансные детали о встрече путина и кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!