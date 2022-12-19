В кремле сделали заявление о попытках втянуть Беларусь в войну против Украины

Россия не будет принуждать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вступать в войну против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков*, сообщают российские СМИ.

По словам пескова, официальная москва не будет этого делать. При этом чиновник намекнул, что режим Лукашенко добровольно должен принять решение.

Песков также назвал «глупыми и безосновательными» публикации о том, что путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в так называемой «спецоперации»:

«Относиться к этому как к совершенно глупым, безосновательным размышлениям. Беларусь является союзником и партнером номер один для россии. Именно с Беларусью у нас наиболее продвинутый режим интеграции, поэтому никто никого не принуждает, все делают шаги, которые наилучшим образом отвечают интересам наших народов и интересам нашего союзного государства», — заявил пресс-секретарь путина.

Как сообщал Курсор, в социальных сетях начали публиковать фотографии и видео, где в Минске запечатлены президент рф владимир путин и другие чиновники.

Кремлевский диктатор прибыл в сопровождении сергей шойгу и сергея лаврова. Все они проведут переговоры с Александром Лукашенко по «военным вопросам».

Президент Беларуси и его сын лично встретили путина в аэропорту. Шойгу и лавров прилетели несколько ранее.

Ранее Курсор информировал, что аналитики назвали возможные цели встречи путина с Лукашенко.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!