В кремле заговорили о «мирных переговорах с Украиной»

Любая кризисная ситуация заканчивается за столом переговоров. Об этом в комментарии российским СМИ сказал пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков.

По его словам, война в Украине закончится за столом переговоров. При этом песков считает, что такие переговоры должны проходить на условиях кремля.

«Любая конфронтация заканчивается разрядкой. Любая кризисная ситуация заканчивается за столом переговоров. Так будет и на этот раз. Это вряд ли произойдет скоро, скорее — поздно. Но все же произойдет. Другое дело — у нас будет бесценный опыт и наука, как вести с ними диалог. Не то что на наших условиях, а таким образом, чтобы наши интересы никак не пострадали», — сказал спикер российского диктатора.

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что рф в войне против Украины якобы задействует лишь незначительную часть своего военного потенциала. Он таким образом разъяснил слова владимира путина о том, что россия еще не начинала ничего серьезного в Украине. В россии все еще пытаются доказать, что победа Украины над рф военным путем невозможна. Уверенность Запада в противоположном якобы лишь добавляют страданий украинцам.

«Потенциал россии настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – заявил песков.

Ранее Курсор писал о заявлении пескова о том, что Украина должна понять и согласиться на условия россии. По словам пресс-секретаря президента российской федерации, Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине.

«Сейчас наступил момент, когда западные страны делают ставку на продолжение войны. Это означает, что наступил момент, когда западные страны под руководством Вашингтона не позволяют украинцам думать, говорить и обсуждать мир», — сказал песков.