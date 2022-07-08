Песков заявил, что россия использует лишь малую часть своих сил в войне против Украины

Пресс-секретарь президента россии* дмитрий песков заявил, что рф в войне против Украины якобы задействует лишь незначительную часть своего военного потенциала. Он таким образом разъяснил слова владимира путина о том, что россия еще не начинала ничего серьезного в Украине.
В россии все еще пытаются доказать, что победа Украины над рф военным путем невозможна. Уверенность Запада в противоположном якобы лишь добавляют страданий украинцам.
«Потенциал россии настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – заявил песков.
Напомним, что сам путин недавно заявлял следующее:
«Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет».
Ранее наш сайт сообщал, что в россии «анонсировали» теракты в Славянске.
Кроме того, Курсор писал, что украинские бойцы показали, как зачищают окрестности Харькова от солдат рф.
Еще напомним, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!