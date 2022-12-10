В Крыму сгорели казармы, где размещали недавно мобилизованных россиян

Инцидент произошел в пгт Советское. В казармах размещались до тысячи мобилизованных.

В Крыму утром в субботу, 10 декабря, горели казармы, где размещали недавно мобилизованных россиян.

Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

«Сообщают, что в пгт Советское в Крыму сегодня утром сгорели казармы, где размещали чмобиков (от нескольких сот до тысячи)», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».

«По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — заявил развожаев. Позже он уточнил, что «пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал». Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!