В Крыму хакеры взломали ТВ и запустили обращение Зеленского к россиянам

На оккупированном полуострове президент Украины с телеэкранов призывал граждан рф уклоняться от мобилизации или сдаваться в плен.

Хакеры взломали телевидение во временно оккупированном российской федерацией* Крыму и включили трансляцию с обращением президента Украины Владимира Зеленского к россиянам.

Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что по ТВ на полуострове транслировалось обращение Зеленского к россиянам, в котором он призывает жителей рф уклоняться от мобилизации или сдаваться в плен.

«Объясню русским по-русски, что происходит. В городах россии прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в москве и петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах россии. Мы видим, что люди в дагестане, в бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть», — говорит Зеленский.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин сегодня, 24 сентября, подписал указ, которым в россии вводится уголовная ответственность за отказ от участия в боевых действиях.

В частности, в Уголовный кодекс добавлены статьи о мародерстве и добровольной сдаче в плен. За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство – до 15 лет колонии.

«Также усиливается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. За неявку на службу в течение более месяца будут назначать от пяти до 10 лет лишения свободы. Невыполнение приказа в период военного положения, в частности, отказ участвовать в боевых действиях, будет караться лишением свободы на срок от двух до трех лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что призванные на военные сборы находящиеся в запасе россияне будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Как сообщал Курсор, 21 сентября президент россии владимир путин подписал указ о «частичной мобилизации», министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в рф будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

Также Курсор информировал о том, что у Зеленского назвали принудительную мобилизацию в рф «этническими чистками».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!