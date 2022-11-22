В Крыму заметили Медведчука

В Ялте (Крым) местные жители заметили Виктора Медведчука, отдыхающего в компании своей супруги Оксаны Марченко в одном из местных кафе.
Это стало первым появлением кума *владимира путина после того, как кремль обменял его на 161 бойца ВСУ и лидеров полка «Азов».
Ранее в Севастополе вновь прогремели взрывы.
«Курсор» сообщал, что озвучены детали создания специального международного трибунала для руководства рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!