Озвучены детали создания специального международного трибунала для руководства рф

По словам главы делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, признание Альянсом россии страной-спонсором терроризма, показывает, что западный мир готов идти по пути изоляции рф.

Все резолюции, которые принимаются на Парламентской ассамблее НАТО, носят рекомендательный характер. Однако то, что ПА НАТО признала россию* страной-спонсором терроризма, показывает, что западный мир готов идти по пути изоляции рф.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ заявил глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Также он разъяснил, чем займется международный трибунал по расследованию военных преступлений России и для чего он будет создан.

“Этот трибунал будет о факте агрессии. Потому что есть Международный уголовный суд, который при ООН тоже и занимается расследованием военных преступлений. И национальное законодательство нам позволяет тоже расследовать это, поэтому здесь в связке работаем. Но, к сожалению, руководство российской федерации, президент российской федерации, парламентарии, глава правительства, министр иностранных дел, министр обороны — они все имеют иммунитет. И вот для того, чтобы конкретно по ним расследовать преступления именно агрессии, создается этот специальный трибунал”, — пояснил дипломат.

По его словам, факт агрессии доказать намного проще, потому что все прекрасно видели выступления и путина, и российского совета безопасности, которые приняли решения начать военные действия — так называемую “спецоперацию”.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!