Озвучены детали создания специального международного трибунала для руководства рф

16:41, Сегодня
Мировые новости, Политика
кремль фото
Фото: pixabay.com

По словам главы делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, признание Альянсом россии страной-спонсором терроризма, показывает, что западный мир готов идти по пути изоляции рф.

Все резолюции, которые принимаются на Парламентской ассамблее НАТО, носят рекомендательный характер. Однако то, что ПА НАТО признала россию* страной-спонсором терроризма, показывает, что западный мир готов идти по пути изоляции рф.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ заявил глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Также он разъяснил, чем займется международный трибунал по расследованию военных преступлений России и для чего он будет создан.

“Этот трибунал будет о факте агрессии. Потому что есть Международный уголовный суд, который при ООН тоже и занимается расследованием военных преступлений. И национальное законодательство нам позволяет тоже расследовать это, поэтому здесь в связке работаем. Но, к сожалению, руководство российской федерации, президент российской федерации, парламентарии, глава правительства, министр иностранных дел, министр обороны — они все имеют иммунитет. И вот для того, чтобы конкретно по ним расследовать преступления именно агрессии, создается этот специальный трибунал”,  пояснил дипломат.

По его словам, факт агрессии доказать намного проще, потому что все прекрасно видели выступления и путина, и российского совета безопасности, которые приняли решения начать военные действия — так называемую “спецоперацию”.

Как сообщал Курсор, накануне Парламентская ассамблея НАТО признала россию страной-террористом.

Ранее российский историк предположил, кто может стать новым главой кремля.

Курсор сообщал, что в Украине прокомментировали возможные поставки оружия из Израиля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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