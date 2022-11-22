В Севастополе вновь прогремели взрывы — СМИ

Пророссийские соцсети заявляют о работе российской ПВО. При этом в домах некоторых жителей города тряслись стены.

В украинском городе Севастополь вечером во вторник, 22 ноября, прогремели взрывы.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что звук взрыва был слышен в центральной части города в 18:59 по местному времени.

«В 19:22 в центральной части Севастополя была слышна стрельба из стрелкового оружия, она продолжалась более 15 секунд», — говорится в сообщении.

Местные пророссийские телеграм-каналы также сообщили о взрывах в Севастополе, заявляя о работе российской ПВО. Они утверждают, что у некоторых жителей города тряслись стены.

во временно оккупированном россией украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв. Назначенный россией председатель Севастополя михаил развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии».

Как известно, начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО».

Как сообщал Курсор, в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».