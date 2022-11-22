В Севастополе вновь прогремели взрывы — СМИ

В украинском городе Севастополь вечером во вторник, 22 ноября, прогремели взрывы.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Отмечается, что звук взрыва был слышен в центральной части города в 18:59 по местному времени.
«В 19:22 в центральной части Севастополя была слышна стрельба из стрелкового оружия, она продолжалась более 15 секунд», — говорится в сообщении.
Местные пророссийские телеграм-каналы также сообщили о взрывах в Севастополе, заявляя о работе российской ПВО. Они утверждают, что у некоторых жителей города тряслись стены.
во временно оккупированном россией украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв. Назначенный россией председатель Севастополя михаил развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии».
Как известно, начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО».
Как сообщал Курсор, в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».
«По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — заявил развожаев.
Позже он уточнил, что «пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал».
Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!