В курской области россии главам райцентров приказали рыть окопы

По словам главы комитета региональной безопасности, это сделать несложно: «на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли укрыться».

Глава комитета региональной безопасности курской области россии михаил горбунов заявил о необходимости строительства укрытий на случай обстрела в сельских поселениях и районных центрах.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на информацию с оперативного совещания администрации области.

«Что касается территорий, где люди посещают ФАПы, почту, банки, магазины, у них нет там подвальных помещений. Рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие — это выкопанный окоп. Обустройте их. Мы уже об этом говорили. Образцы, фотографии мы вам пришлем», — сказал чиновник.

По его словам, это сделать несложно: «на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки, обложить мешками, чтобы люди могли укрыться».

«Потому что ФАПы у нас легкой конструкции. Все это осколками прошьет насквозь. Там не укроешься», — сказал горбунов.

Также глава комитета отчитался о проведении работ по очистке «заглубленных помещений подземного пространства». По его словам, в подвалах и подобных помещениях курской области может укрыться до полутора миллиона человек.

«Помимо этого, губернатор роман старовойт сообщил об усилении контроля на основных магистралях и в приграничных районах курской области, в том числе меры безопасности были усилены в городе курчатов, где расположена курская атомная электростанция.

Как сообщал Курсор, в россии в белгородской области, граничащей с Украиной, начали возводить оборонную линию. Речь идет о противотанковых сооружениях, монтирующихся вдоль границы.

Линию обороны возводят в нескольких километрах от границы. Линия обороны будет тянуться на сотни километров. На видео можно увидеть, как россияне монтируют противотанковые постройки.

Также Курсор информировал о том, что на днях в городе шебекино белгородской области горел крупный лакокрасочный завод.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.