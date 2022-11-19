В ленинградской области рф произошел взрыв на газопроводе

Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между бернгардовкой и ковалево. По информации властей, угрозы для населения и распространения огня нет.

В субботу, 19 ноября в ленинградской области российской федерации* произошел взрыв и последующий пожар на газопроводе. Об этом сообщает Фонтанка и публикует соответствующее видео. Результаты инцидента видны из санкт-петербурга, за несколько километров до места взрыва.

Еще несколько видео пожара опубликовал российский Telegram-канал Baza.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между бернгардовкой и ковалево. Угрозы для населения и распространения огня нет», — заявил губернатор ленинградской области александр дрозденко.

Как сообщал Курсор, в рф на сахалине произошел обвал многоэтажного дома. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, которые неправильно хранился или эксплуатировался. Взрывной волной обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Всего в нем проживало 33 человека.

Еще мы писали, что в городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет упал на жилой дом. В результате пожара было повреждено 15 квартир.