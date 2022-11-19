В рф на сахалине произошел обвал многоэтажного дома, есть жертвы

В российской федерации* в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. По предварительным данным, погибло четыре человека, среди них — двое детей, еще девять пострадали.

Об этом сообщаются российские СМИ.

Взрывная волна вызвала обрушение целого подъезда. Инцидент произошел около часу дня (около четырех часов утра по израильскому времени). Дом, как выяснилось, не был подключен к газоснабжению, но предполагается, что мог взорваться газовый баллон в одной из квартир.

На месте происшествия работают пожарные, они разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Случайным прохожим удалось снять момент взрыва на видео. Звук был очень громкий.

«Курсор» писал ранее, что 5 ноября, в российском городе кострома произошел сильный пожар в развлекательном центре. В нем погибло 15 человек. По предварительным данным, виновником происшествия стал 23-летний Станислав Ионкин.

Еще мы писали, что в городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет упал на жилой дом. В результате пожара было повреждено 15 квартир.