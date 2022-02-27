Владимир Зеленский поговорил с Лукашенко

В Центре оборонных стратегий Украины сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Правда, никаких подробностей об этом разговоре нет.

Украинские СМИ пишут, что есть большая вероятность того, что Лукашенко готовит свои вооруженные силы для атаки на Украину. Предполагается, что возможные локации высадки: Киевское и Житомирское направления.

Кроме того, о предполагаемом задействовании войск Беларуси заявил и руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его словам, это может говорить о том, что Лукашенко полностью зависит от Путина. В том числе и в вопросах собственной безопасности.

Клименко предположил, что белорусы могут не знать, куда именно они направляются. Белорусы не знают о том, какие серьезные потери в Украине несут российские оккупанты.

Ранее редакция Курсора писала, что Путин заявил, что Россия готова к переговорам только на территории Беларуси.

Кроме того, мы сообщали, что в сети показали, чем закончился прорыв в Харькове для российских оккупантов.

Еще напомним, что МВД Украины запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ.

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