В минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден

В оборонном ведомстве не уточнили причину и заявили о «пожаре и детонации боеприпасов».

В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Об этом сегодня сообщает ТАСС, ссылаясь на минобороны рф.

В российском ведомстве отметили, что причина серьезных повреждений ракетного крейсера «Москва» — сдетонировавший боезапас.

«Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара. Экипаж эвакуирован. Причины пожара устанавливаются», — говорится в заявлении ведомства и добавили, что сейчас выясняется причина пожара.

Ранее появилась информация, что ракетный крейсер Москва российского Черноморского флота поражен украинскими ракетами Нептун. СМИ пишут, если пожар на крейсере смогут потушить, то в ближайший год он будет не боеспособным. Если же пожар не потушат, что крейсер ждет тактическое затопление.

Ранее в среду об ударе по крейсеру завил глава Одесской администрации полковник Максим Марченко. Также эту информацию повторил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, ну как-то не везет. Как Белгороду не повезло, так и «Москве», — так высказался о пожаре Арестович.

Официального комментария Генерального штаба ВСУ касательно поражения российского корабля пока что нет.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также сообщалось, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.

Кроме того, в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!