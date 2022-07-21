Беларусь вновь продлила военные учения у границ с Украиной

Учения Вооруженных сил Республики Беларусь, по сообщениям местных источников, продлены еще на 10 дней. Это уже 13-ое продление военных учений в Беларуси.

Вооруженные силы Беларуси продолжат учения у границы с Украиной как минимум до 31 июля. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал «Беларусь Гаюн» со ссылкой на график учений.

«Учения Вооруженных сил Республики Беларусь в Беларуси продлены, как минимум, до 31 июля. Об этом свидетельствует график учений на белорусских полигонах», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что с конца апреля этого года в Беларуси военные учения «на неделю» продолжались уже 13 раз.

Напомним, что Вооруженные силы Украины обратились к войскам Беларуси с призывом не вступать в войну на стороне россии*.