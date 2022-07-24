Совместные учения: израильские и итальянские ВВС проводят операцию «Щит молний»

ЦАХАЛ заявил о начале военно-воздушных учений с итальянскими силами в рамках совместного военного сотрудничества. В них примут участие израильский F351 Adir и итальянский F35.

Израильские ВВС и ВВС Италии начали в воскресенье учения «Щит молнии», говорится в сообщении ЦАХАЛа в Твиттере.

ЦАХАЛ сообщил о начале операции, которая будет проходить на территории Израиля.

В пресс-службе заявили, что «Щит молний» является важной вехой в развитии совместного военного сотрудничества.

Учения проводятся с участием израильского самолета F351 Adir и итальянского истребителя F35.

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