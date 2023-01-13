В минобороны Украины ответили, когда рф может пойти в новое наступление

Российская федерация* терпит неудачи на фронте в Украине и теряет большое количество личного состава и техники. В связи с этим, агрессор пытается заморозить конфликт, чтобы восстановить ресурсы и пойти в новое наступление. В министерстве обороны Украины считают, что россияне уже готовятся к нему и будут атаковать весной.

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью BBC.

По его словам, российская армия может попытаться пойти в наступление из тех районов Украины, которые временно находятся под ее контролем, в частности на юге и востоке. При этом, Украина ждет поставок от западных партнеров и ВСУ нужно время, чтобы перегруппироваться.