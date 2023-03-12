В Молдове на антиправительственные протесты вышли тысячи человек

Между протестующими и полицией произошли столкновения. Более 50 человек задержали.

В столице Молдовы Кишиневе у здания парламента продолжаются митинги. Там собрались около 3 тысяч человек.

Об этом сообщает телеканал FreeДом.

Отмечается, что участники скандируют: «Прочь диктатуру!» и «В отставку Майю Санду!». С собой митингующие принесли национальные флаги и плакаты.

«Участники митингов не называют своих имен и отказываются отвечать, с какой целью пришли на протест. Известно, что митинги в Кишиневе оплачиваются пророссийской политической силой «Шор». Партия через известные правоохранителям Молдовы схемы получает деньги из москвы*. Участники этих акций – сельское население, которое видит в митинге возможность заработать», — пишет СМИ.

Также молдовские масс-медиа сообщают, что между протестующими и полицией произошли столкновения. Более 50 человек задержали. В центр Кишинева стягивают дополнительные силы полиции. “Протестующие” во главе с политиком Мариной Таубер пытались прорваться к зданию правительства.

Как известно, ранее на протестах в Молдове сторонники пророссийской партии “Шор” готовили операцию по созданию массовых беспорядков. Ее координировали российские спецслужбы, а каждому из провокаторов должны были заплатить по $10 тыс.

Как сообщал Курсор, в разведке США подтвердили, что россия планирует свергнуть власть в Молдове. Американские чиновники также выразили опасения относительно возможности связанных с правительством рф лиц организовать антиправительственные протесты в Молдове.

Также Курсор писал о том, что президент россии владимир путин пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь Вооруженные Силы Украины от основных направлений фронта и рассредоточить помощь западных союзников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!