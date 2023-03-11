В разведке США подтвердили, что россия планирует свергнуть власть в Молдове

По мнению США, лица, связанные с российской разведкой, намерены устроить протесты в Молдове, чтобы свергнуть нынешнее правительство и заменить его на более пророссийски настроенное.

Об этом пишет CNN.

По данным СМИ, правительство США считает, что россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным отношениям с Европейским Союзом. Американские чиновники также выразили опасения относительно возможности связанных с правительством *рф лиц организовать антиправительственные протесты в Молдове.

США отметили, что россия способствует распространению дезинформации о стабильности в Молдове и создает безосновательную тревогу. Хотя имена собеседников не разглашаются, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил свою поддержку Молдове и заявил о том, что США будут продолжать оказывать ей поддержку.

В ответ на возможную дестабилизацию, США обещали наложить санкции на тех, кто связан с дестабилизирующей кампанией россии в Молдове, а также получить от Конгресса одобрение пакета энергетической помощи для Кишинева на 300 миллионов долларов.

Напомним, в Молдове задержали двух человек за подготовку государственного переворота. Представители правоохранительных органов Молдовы подозревают, что существует агентская сеть, в которую втянуты граждане Молдовы и другого государства, замешанные в деятельности, направленной на изменение государственного строя и шпионаж.

Также «Курсор» писал о том, что президент россии владимир путин пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь Вооруженные Силы Украины от основных направлений фронта и рассредоточить помощь западных союзников. В правительстве Молдовы считают, что одним из вариантов россиян по дестабилизации ситуации в Молдове является захват кишиневского аэропорта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!