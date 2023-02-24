Операция в Приднестровье: в кремле заговорили о «нападении на россию» и пригрозили ответом

Москва предупреждает, что действия против ее войск в Приднестровье будут прямым нападением на рф.

Министерство иностранных дел россии* предупредило, что любые действия, угрожающие ее войскам в отколовшемся от Молдовы регионе Приднестровье, будут рассматриваться как прямое нападение на саму россию и вызовут «адекватный ответ».

Министерство заявило: «Любое действие, угрожающее их безопасности, будет рассматриваться по международному праву как нападение на российскую федерацию».

Сегодняшнее предупреждение прозвучало через день после того, как министерство обороны рф заявило, что Украина якобы планирует вторгнуться в отколовшийся молдавский регион Приднестровье после проведения операции под чужим флагом. Регион Приднестровья отделился от тогда еще советской Молдовы в 1990 году и контролируется российскими сепаратистами.

В четверг российское министерство заявило, что Украина, граничащая с Молдовой, представляет «прямую угрозу» для российских войск в Приднестровье.

Правительство Молдовы отклонило обвинение, призвав к «спокойствию и получению информации [общественностью] из официальных и заслуживающих доверия источников Республики Молдова».

Отдельно российское государственное информационное агентство ТАСС процитировало заместителя министра иностранных дел россии михаила галузина, который заявил, что Запад дал указание молдавскому правительству в Кишиневе прекратить любое взаимодействие с поддерживаемыми москвой властями Приднестровья.

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