В Молдове россиянин разукрасил посольство рф и запустил салют

Мужчина лет 40 разрисовал ворота диппредставительства граффити, устроил фейерверк возле здания и повесил кусок бело-голубой ткани на металлический столб.

В штаб-квартире посольства россии* в столице Молдовы, Кишиневе, гражданин родом из рф совершил акт вандализма.

Об этом сообщает портал Ziarul de Gardă со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что вечером в пятницу, 7 октября, мужчина лет 40, родом из россии, совершил несколько хулиганских действий возле посольства рф — в частности, разрисовал ворота посольства граффити, устроил фейерверк возле здания и повесил кусок бело-голубой ткани на металлический столб.

Во время задержания россиянин сопротивлялся, однако позже на него все же одели наручники. В настоящее время он арестован на 72 часа и находится под следствием по уголовному делу «за хулиганство».

Также у здания посольства российской федерации в Республике Молдова этой ночью были запечатлены кадры, на которых неизвестные перебрасывают через забор петарды и фейерверки. Записями поделился Telegram-канал «Стоп русская агрессия». В частности, на воротах дипмиссии по-русски было написано «путин — убийца».

«Ночь бавовны. В посольстве неизвестными был запущен фейерверк, после появился бело-сине-белый флаг на воротах и там же надпись в цветах флага Украины», — подписали авторы пост.

Как сообщал Курсор, власти Молдовы усилили контроль россиян на границе, которые хотят въехать в страну после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф.

По словам главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ, теперь граждан россии будут спрашивать о целях прибытия в Молодову, наличии средств на проживание и обратные билеты.

«Если мы будем сомневаться в честности этих людей, то мы будем запрещать им въезд в нашу страну», — сказал чиновник.

Ранее Курсор информировал о том, что в МИДе Молдовы ответили на слова министра иностранных дел россии сергея лаврова касательно готовности москвы «защитить русскоязычных» в Молдове.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!