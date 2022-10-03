Молдова ужесточает въезд для россиян: что изменилось

С конца сентября Молдова уже усилила контроль на границе для граждан россии*.

Стало известно, что с конца прошлой недели власти Молдовы усилили контроль россиян на границе, которые хотят въехать в страну после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф.

По словам главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ в интервью телеканалу TV8.md, теперь граждан россии будут спрашивать о целях прибытия в Молодову, наличии средств на проживание и обратные билеты.

«Если мы будем сомневаться в честности этих людей, то мы будем запрещать им въезд в нашу страну», — сказал чиновник.

Кроме этого, СМИ сообщают о том, что в аэропорту Кишинева стали чаще не пропускать через границу россиян, в большинстве случаев отказы получают мужчины.

В воскресенье, 2 октября, в зоне для тех, кого не пустили в Молдову, находились около 20 человек, которые прилетели из рф. Все они не прошли собеседование в аэропорту, а также не смогли подтвердить цель визита в Молдову.

Ранее Курсор писал, что в Молдове опасаются вторжения рф: назван подозрительный сигнал. Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян выразил беспокойство по поводу возможного вторжения российской федерации в страну.

Курсор также сообщал, что полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло серьезный экономический ущерб практически всем странам Европы. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения.

Напомним, что россия пытается втянуть не только Беларусь, но и так называемое Приднестровье в войну с Украиной — сейчас в СМИ непризнанной республики призывают вступать в Вооруженные Силы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!