Молдова отреагировала на угрозы россии

МИД Молдовы ответили на слова министра иностранных дел россии* сергея лаврова касательно готовности москвы «защитить русскоязычных» в Молдове.

Внешнеполитическое ведомство Молдовы вызвало представителя россии после заявления лаврова о «защите русскоязычных» в этой стране. МИД требует разъяснений касательно слов главы мид рф.

Об этом представитель МИД Молдовы Даниэль Воде написал в Твиттере.

«По-прежнему Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает российскую федерацию вывести войска, незаконно размещенные на нашей территории. Какие-либо предположения о другом подходе безосновательны», — написал Воде.

По словам Воде, недавние заявления российского мид является ярким «напоминанием коллегам» о том, что Молдова — это демократическая страна. Он также отметил, что права и свободы каждого, включая тех, кто разговаривает на русском, украинском, гагаузском, болгарском и других языках меньшинств гарантированы.

Ранее лавров сказал, что москва будет делать все необходимое, чтобы защитить русскоязычное население в Молдове. Также он добавил, что любые действия, подвергающие опасности российских военных в Приднестровье, москва расценит как нападение на нее.

Ранее Курсор писал, что в Молдове опасаются вторжения рф: назван подозрительный сигнал. Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян выразил беспокойство по поводу возможного вторжения российской федерации в страну.

Курсор также сообщал, что полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло серьезный экономический ущерб практически всем странам Европы. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения.

Напомним, что россия пытается втянуть не только Беларусь, но и так называемое Приднестровье в войну с Украиной — сейчас в СМИ непризнанной республики призывают вступать в Вооруженные Силы рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!