В москве на красной площади пытались поджечь главную елку

Для поджога новогоднего дерева мужчина принес с собой канистру бензина.

На красной площади* в столице российской федерации мужчина попытался сжечь главную новогоднюю елку страны. Но совершить задуманное ему не удалось, поскольку его задержали сотрудники полиции.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Инцидент произошел в пятницу, 30 декабря. Для поджога новогоднего дерева мужчина принес канистру с бензином и начал обливать им елку. Но его сразу заметили и отправили в участок. О мотивах его поступка не сообщается. Пропагандисты пишут, что задержанным оказался некий Дмитрий М.

Неизвестно, как именно мужчине удалось пронести с собой канистру, поскольку, чтобы попасть к главной елки рф, нужно приобрести билеты на экскурсии по территории кремля.

К слову, в этом году в москве вход на красную площадь решили ограничить с 18:00 31 декабря до 7:00 1 января.

«Курсор» писал ранее, что 29 декабря, в российской федерации на борту самолета, совершавшего рейс из москвы в калининград, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Еще мы писали, что 10 декабря, в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке. При тушении огня едва не погиб один из спасателей, потому что рухнуло межэтажное перекрытие.