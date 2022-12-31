В москве на красной площади пытались поджечь главную елку

На красной площади* в столице российской федерации мужчина попытался сжечь главную новогоднюю елку страны. Но совершить задуманное ему не удалось, поскольку его задержали сотрудники полиции.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Инцидент произошел в пятницу, 30 декабря. Для поджога новогоднего дерева мужчина принес канистру с бензином и начал обливать им елку. Но его сразу заметили и отправили в участок. О мотивах его поступка не сообщается. Пропагандисты пишут, что задержанным оказался некий Дмитрий М.
Неизвестно, как именно мужчине удалось пронести с собой канистру, поскольку, чтобы попасть к главной елки рф, нужно приобрести билеты на экскурсии по территории кремля.
К слову, в этом году в москве вход на красную площадь решили ограничить с 18:00 31 декабря до 7:00 1 января.
«Курсор» писал ранее, что 29 декабря, в российской федерации на борту самолета, совершавшего рейс из москвы в калининград, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.
Еще мы писали, что 10 декабря, в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке. При тушении огня едва не погиб один из спасателей, потому что рухнуло межэтажное перекрытие.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!