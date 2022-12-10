В центре москвы произошел пожар в усадьбе конца XVII века

Во время тушения пожара пострадал один из спасателей.

В субботу утром, 10 декабря, в центре москвы* произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке.

Об этом сообщают российские СМИ.

Площадь пожара изначально составила 10 квадратных метров. Между вторым этажом и чердаком вспыхнула перегородка. Но потом огонь распространился до 50 квадратных метров и появилась угроза, что может загореться и соседнее здание.

При тушении огня едва не погиб один из спасателей, потому что рухнуло межэтажное перекрытие. Его передали медицинским работникам.

На месте работают профильные службы. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Усадьба была закрыта на реконструкционные работы. Но в момент возгорания в здании ремонт не проводили.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на пятницу, 9 декабря, в москве загорелся торговый центр «МегаХимки», который находится на Ленинградском шоссе. По информации СМИ пожар начался с возгорания кровли. После этого последовали взрывы в самом здании.

Еще мы писали, что в москве вечером в пятницу, 2 декабря, вспыхнул пожар на микояновском мясокомбинате.

Напомним, в омске (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!