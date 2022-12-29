В рф на борту одного из самолетов произошел пожар: подробности

Сегодня, 29 декабря, в российской федерации* на борту самолета, совершавшего рейс из москвы в калининград, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.
Об этом пишут российские СМИ.
Известно, что возгорание на борту самолета «Уральские авиалинии» произошло из-за того, что у одного из пассажиров внезапно вспыхнул павербанк.
Представители авиаперевозчика отметили, что пожар был быстро потушен, никто не пострадал. Но в результате инцидента, все пассажиры были эвакуированы. Их спустили на землю надувным трапом и отправили обратно в аэропорт «Домодедово».
Полиция начала проводить расследование.
«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад в нелегальном частном доме престарелых в сибирском городе кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 22 человека. Еще шестеро ранены, двое из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии с ожогами.
Еще мы писали, что в субботу утром, 10 декабря, в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке. При тушении огня едва не погиб один из спасателей, потому что рухнуло межэтажное перекрытие.
Напомним, что 9 декабря, в москве загорелся торговый центр «МегаХимки», который находится на Ленинградском шоссе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.