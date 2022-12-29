В рф на борту одного из самолетов произошел пожар: подробности

Сегодня, 29 декабря, в российской федерации* на борту самолета, совершавшего рейс из москвы в калининград, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Об этом пишут российские СМИ.

Известно, что возгорание на борту самолета «Уральские авиалинии» произошло из-за того, что у одного из пассажиров внезапно вспыхнул павербанк.

Представители авиаперевозчика отметили, что пожар был быстро потушен, никто не пострадал. Но в результате инцидента, все пассажиры были эвакуированы. Их спустили на землю надувным трапом и отправили обратно в аэропорт «Домодедово».