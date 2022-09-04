В москве на похоронах Горбачева задержали несколько человек с антивоенными значками

На двух женщин, задержанных из-за антивоенной символики, составили протоколы с обвинением в «дискредитации армии».

В столице россии, москве*, в очереди людей, пришедших проститься с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, накануне задержали нескольких человек.

Об этом сообщает издание ОВД-Инфо.

Отмечается, что одну женщину задержали из-за высказывания с критикой силовиков, которое прозвучало в очереди.

«Услышав фразу в их адрес, силовики направились к пришедшим на церемонию и стали искать человека, который ее произнес. Затем некий прапорщик попросил документы у сестры собеседницы ОВД-Инфо — женщина предоставила пенсионное удостоверение, которое силовик взял в руки. В этот момент прапорщик увидел рядом пожилую женщину со значком «Нет войне» и велел своему коллеге задержать и ее. Затем, как передает собеседница ОВД-Инфо, силовик заявил: «Что, вы, смелые, тут кричали, а теперь боитесь нам слово сказать? Мы заберем бабушку, а вы сознавайтесь, кто это крикнул», — говорится в статье.

Согласно сообщению, за престарелую женщину вступился молодой человек и попросил полицейских не задерживать пожилого человека. Он также был задержан. В очереди также задержали девушку со значком «Нет войне» с символикой партии «Яблоко».

По данным издания, позже задержанных отпустили. Мужчину, высказавшегося в поддержку пожилой женщины, отпустили сразу. Женщину, критиковавшую росгвардейцев, отпустили без протокола. На двух женщин, задержанных из-за антивоенных значков, составили протоколы с обвинением в «дискредитации армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП рф).

Как сообщал Курсор, в москве в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище похоронили бывшего президента СССР Михаила Горбачева. К участию в церемонии погребения привлекли роту почетного караула. Горбачева похоронили рядом с женой Раисой. Из известных российских государственных деятелей с Горбачевым пришел проститься только заместитель председателя совета безопасности рф, бывший президент россии дмитрий медведев. Президент россии владимир путин на церемонию не приехал.

Как сообщал Курсор, смерть Горбачева оплакивали еврейские организации, для которых он был лидером, поднявшим железный занавес и позволивший около 2 миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!