В москве похоронили Михаила Горбачева: путин на церемонию не приехал

На Новодевичьем кладбище в москве в субботу, 3 сентября, похоронили бывшего президента СССР Михаила Горбачева. К участию в церемонии погребения привлекли роту почетного караула. Горбачева похоронили рядом с женой Раисой.

Об этом сообщает DW со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что церемония прощания с первым и единственным президентом СССР проходила в Колонном зале Дома союзов и продолжалась около четырех часов.

По сообщениям СМИ, из известных российских государственных деятелей с Горбачевым пришел проститься только заместитель председателя совета безопасности рф, бывший президент россии дмитрий медведев. Президент россии владимир путин на церемонию не приехал. Он простился с Горбачевым отдельно раньше. Пресс-секретарь путина дмитрий песков объяснил это плотным рабочим графиком российского лидера.

Единственным прибывшим на похороны иностранным лидером стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, специально приехавший для этого в москву. Германию на церемонии прощания представлял временный поверенный по делам посольства ФРГ в россии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил свое отсутствие на прощании с Горбачевым тем, что не получил приглашения.

«Для многих западных политиков приезд в Москву в любом случае был невозможен, поскольку россия запретила им въезд в страну в ответ на санкции, введенные Западом в отношении рф из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, россия закрыла воздушное пространство для самолетов из «недружественных стран ЕС». Потому проститься с Горбачевым от имени Запада пришли преимущественно только иностранные послы и дипломаты», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, смерть Горбачева оплакивали еврейские организации, для которых он был лидером, поднявшим железный занавес и позволивший около 2 миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть страну.

Кроме этого, на смерть последнего президента СССР отреагировал премьер-министр Яир Лапид. Он назвал покойного «храбрым лидером и великим государственным деятелем».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!