«Великий государственный деятель»: Лапид отреагировал на смерть Горбачева

Лапид почтил память Горбачева, назвав его «смелым лидером и великим государственным деятелем, внесшим большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем».

Премьер-министр Яир Лапид почтил память Михаила Горбачева, последнего президента Советского Союза, который скончался прошлой ночью в возрасте 91 года.

«Храбрый лидер и великий государственный деятель, внесший большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем и открывший ворота Советского Союза большому еврейскому притоку 1990-х годов», — сказал премьер.

Ранее президент Ицхак Герцог назвал Михаила Горбачева «одной из самых выдающихся фигур 20-го века».

«Он был смелым и дальновидным лидером, который сформировал наш мир способами, которые ранее считались невообразимыми», — заявил Герцог.

«Я был горд встретиться с ним во время его визита в Израиль в 1992 году. Искренние соболезнования его семье и друзьям», — добавил он.

Раввин Пинхас Гольдшмидт, главный раввин москвы* с 1993 по этот год, написал в твиттере: «Михаил Горбачев умер. 3 миллиона советских евреев обязаны ему своей свободой».

Ранее Курсор писал, что еврейские организации оплакивают смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, вспоминая его как лидера, который поднял железный занавес и позволил примерно двум миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть страну, что и сделало подавляющее большинство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!