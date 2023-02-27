В москве полицейским выдали новое оружие и требуют ходить по парам – СМИ

В *москве (россия) сотрудникам полиции выдали новое оружие после нападения на одного из росгвардейцев, а также от них требуют ходить по парам и везде быть в бронежилете.

Об этом сообщает Baza.

После нападения на сотрудника росгвардии в санкт-петербурге московские полицейские получили в качестве нового оружия российский пистолет-пулемет ПП2000. Журналисты узнали, что сотрудников попросили повысить бдительность и помнить о бронежилете.

Руководство также требует от правоохранителей меньше бесцельно передвигаться и ходить только по парам — даже в туалет не рекомендуется ходить поодиночке.

Следует отметить, что утром 24 февраля, в пятницу, 50-летний Тигран Хачикян несколько раз выстрелил в живот сотрудника росгвардии в районе метро «Гостиный двор», а после его задержали. У мужчины обнаружили два ружья, травматическое оружие, две бутылки с зажигательной смесью, муляж гранаты и кортик. Во время допроса Хачикян сказал, что не хотел открывать огонь по росгвардейцу, а планировал поджечь машины ОМОН.

Также «Курсор» сообщал, что высокопоставленный генерал рф станцевал стриптиз.

Помимо этого известный российский пропагандист владимир соловьев пожаловался на европейцев, «отжавших» у него имущество в Италии, и сравнил себя с евреями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!