В одном из башен «москва-сити» (*россия) началась эвакуация из-за пожара.
Об этом сообщает российское издание ТАСС.
Журналисты не рассказали, в какой именно башне произошло возгорание. Иные подробности тоже в данный момент не сообщили.
«Курсор» сообщал, что парламентская ассамблея НАТО признала *россию страной-террористом.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!