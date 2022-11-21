В москве произошел масштабный пожар

22:36, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Россиян вынужденно эвакуируют спасатели.

В одном из башен «москва-сити» (*россия) началась эвакуация из-за пожара.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Журналисты не рассказали, в какой именно башне произошло возгорание. Иные подробности тоже в данный момент не сообщили.

«Курсор» сообщал, что парламентская ассамблея НАТО признала *россию страной-террористом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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