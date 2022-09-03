В москве прощаются с Михаилом Горбачевым: кто приехал на церемонию

Правоохранители оцепили Дом союзов в москве* и перекрыли улицу для транспорта, но очередь у здания уже растянулась на сотни метров.

Сегодня утром, 3 сентября, в москве началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Проститься с советским лидером уже приехал заместитель главы снбо рф дмитрий медведев и певица Алла Пугачева.

Об этом сообщают российские СМИ.

Одним их первых возложил цветы к гробу дмитрий медведев, после чего подошел и выразил соболезнования семье Горбачева. Потом в сопровождении охраны он вернулся в машину и уехал со своим кортежем.

Известная певица Алла Пугачева, которая долгое время отсутствовала в россии, пришла в траурном наряде с букетом цветов.

Ожидается также, что на церемонию прощания приедет пророссийский политик, премьер-министре Венгрии Виктор Орбан.

Отметим, что церемония с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым проходит в зале Дома союзов. Вход сделали свободным для всех желающих, но пройти к зданию можно только пешком, поскольку улица перекрыта для транспорта. В связи с этим возле входа сформировалась огромная очередь.

«Курсор» писал ранее, что кремль заявил, что президент рф владимир путин не будет присутствовать на похоронах последнего советского лидера Михаила Горбачева в субботу из-за плотного графика.

Еще мы писали, что смерть Горбачева оплакивали еврейские организации, для которых он был лидером, поднявшим железный занавес и позволивший около 2 миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!