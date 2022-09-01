Путин не будет присутствовать на похоронах Горбачева: озвучена причина

Песков заявил, что похороны Горбачева будут иметь «элементы» государственных похорон, включая почетный караул.

Кремль заявил, что президент рф путин* не будет присутствовать на похоронах последнего советского лидера Михаила Горбачева в субботу из-за плотного графика.

В разговоре с журналистами официальный представитель кремля дмитрий песков сказал, что путин выразил свое почтение сегодня утром, посетив и возложив венок в московскую Центральную клиническую больницу, где во вторник скончался Горбачев.

«К сожалению, рабочий график президента не позволяет ему сделать это 3 сентября, поэтому он решил сделать это сегодня», — сказал песков.

Он добавил, что похороны Горбачева будут иметь «элементы» государственных похорон, включая почетный караул, и что государство помогает в организации.

Ранее Курсор писал, что смерть Горбачева оплакивали еврейские организации, для которых он был лидером, поднявшим железный занавес и позволивший около 2 миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть страну.

Кроме этого, на смерть последнего президента СССР отреагировал премьер-министр Яир Лапид. Он назвал покойного «храбрым лидером и великим государственным деятелем». С реакцией мировых лидеров на смерть Горбачева читатели могут ознакомиться по ссылке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!