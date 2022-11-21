Украинская система ПВО намного более эффективная, чем в Израиле — военный эксперт

По словам Алексея Гетьмана, Израиль никогда не атаковали ракетами Х-101 или Х-555, или баллистическими ракетами «Искандер».

«Железный купол» является больше рекламой со стороны ПВО Израиля, потому что по ним никогда не стреляли высокоточными ракетами, к тому же они защищают небольшой участок границы, которая в десятки раз меньше, чем в Украине.

Об этом в эфире Эспресо заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, противовоздушная оборона является многоэшелонированной, то есть нельзя по одной линии поставить средства дивизиона ПВО и считать, что этим можно перехватить все ракеты.

«Железный купол» — это определенная реклама со стороны ПВО Израиля, потому что они заявляют о стопроцентной защите страны от вражеских нападений, но это не соответствует действительности и является только красивым названием, потому что там довольно небольшой участок границы и поставить большое количество средств ПВО намного проще, потому что это в десятки раз меньше, чем в Украине», — считает эксперт.

Также, по его словам, Израиль никогда не атаковали ракетами Х-101 или Х-555, или баллистическими ракетами «Искандер».

«По ним стреляют неуправляемыми ракетами, что-то вроде «градов», которые довольно легко перехватываются», — заметил военный аналитик, добавив, что если бы по Израилю стреляли такими же ракетами, как по Украине, то «Железный купол» дал количество пораженных целей в процентах меньше, чем дает украинская ПВО.

«То есть ничего такого в Израиле не построили, а то, что построено у нас является гораздо более эффективной системой ПВО, чем в Израиле. Если объяснить простыми словами, то по Израилю стреляют хламом, а по нам — высокоточными ракетами, которые имеют средства борьбы с противовоздушными силами», — подчеркнул Гетьман.

Как сообщал Курсор, военный эксперт назвал типы ракет, которые рф* имеет на вооружении.

Еще мы писали, что в арсенале российской федерации имеется только около 30 процентов высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.