В москве учитель избил школьника из-за прически

В одной из школ москвы произошел вопиющий случай. Учитель избил школьника на уроке финансовой грамотности из-за прически.

Об этом сообщается на Telegram-канале Mash.

«Мужчину в военной форме зовут сергей окопский. В учреждении №2031 он руководит кадетским классом и учит детей тому, как работать с деньгами и не превратиться в банкрота. На очередном уроке мужчина увидел восьмиклассника с хаером и перешел в режим гнева. Начал кричать и требовать выйти из помещения», — говорится в сообщении

Отмечается, что мальчик отказался выходить, после чего преподаватель схватил восьмиклассника за волосы и вытащил в коридор. При этом мужчина несколько раз ударил мальчика.

В школу приехали медики, которые диагностировали у школьника травму носа и головы.

Как сообщал Курсор, в школе «Маайн» учитель не уволена за расистские высказывания, а временно отстранена от преподавания в школе, поскольку «от всего сердца извинилась».

Учительница, занявшая место воспитателя, заявила, что «негры и украинцы не имеют права жить в Израиле», и «вы не имеете права жениться на нееврейках».

По свидетельству школьников, когда одна из учениц сказала, что она родилась за границей, учительница ответила, что ей не место в школе. Один из учеников предупредил, что она позволяет себе расистские высказывания. А в ответ учитель сказала ему: «Вот черт, заткнись».

Также Курсор писал о том, что центральная районная прокуратура представила в суд обвинительный акт в отношении Мэнди Даскеля (35 лет) из Бней-Брака за непристойные действия, совершенные им в отношении несовершеннолетних, обучающихся в учебном заведении, где он работал.

В обвинительном заключении адвоката Моше Ехезкеля указано, что с начала 2022 года и в течение примерно полугода Даскель совершал непристойные сексуальные действия в отношении двух несовершеннолетних (12 и 14 лет), обучавшихся в учебном заведении.