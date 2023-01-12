В москве вспыхнул пожар на большом судне

На севере москвы* сгорел трехуровневый буксир «адлер». Пожар на нем вспыхнул под утро, 12 января.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что буксир стоял на химкинском водохранилище в москве, напротив северного речного вокзала.

«Возгорание возникло в машинном отделении буксирного судна, сотрудники российского мчс потушили пожар на площади 25 квадратных метров», — пишут масс-медиа.

Как сообщал Курсор, 22 декабря в россии случился пожар на борту единственного российского авианосца «адмирал кузнецов», который стоит на завода «звездочка», расположенном в мурманске.

«На борту «адмирала кузнецова», стоящего в сухом доке судоремонтного завода, произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», — такое заявление сделали экстренные службы.

Позже сообщили, что возгорание было ликвидировано, никто не пострадал. Также нет данных об ущербе. Причины возгорания не были озвучены.

Это уже не первый инцидент, произошедший с этим крейсером. В октябре 2018 года при спуске авианосца на воду произошла авария, в результате которой была повреждена палуба корабля. Авианосец решили отправить на ремонтный завод. Уже здесь на борту крейсера произошел пожар. Тогда погибли два человека и пострадали десятки человек.

Также Курсор писал о том, что в нелегальном частном доме престарелых в сибирском городе кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 22 человека. Огонь распространился на 180 квадратных метров в двухэтажном деревянном здании. На видео, опубликованном аварийно-спасательными службами, возле горящего здания выстроилась длинная вереница машин экстренных служб, пока пожарные боролись с пламенем, от которого клубы дыма поднимались в ночное небо.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!