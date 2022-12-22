Произошел пожар на единственном крейсера вмф россии

В мурманске* горел авианосец «адмирал кузнецов», который стоит в доках ремонтного завода.

В россии случился пожар на борту единственного российского авианосца «адмирал кузнецов», который стоит на завода «звездочка», расположенного в мурманске.

Об этом сообщает EADaily.

«На борту «адмирала кузнецова», стоящего в сухом доке судоремонтного завода, произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», — такое заявление сделали экстренные службы.

Позже сообщили, что возгорание было ликвидировано, никто не пострадал. Также нет данных об ущербе. Причины возгорания не были озвучены.

Это уже не первый инцидент, произошедший с этим крейсером. В октябре 2018 года при спуске авианосца на воду произошла авария, в результате которой была повреждена палуба корабля. Авианосец решили отправить на ремонтный завод. Уже здесь на борту крейсера произошел пожар. Тогда погибли два человека и пострадали десятки человек.

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