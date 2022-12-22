Произошел пожар на единственном крейсера вмф россии

В россии случился пожар на борту единственного российского авианосца «адмирал кузнецов», который стоит на завода «звездочка», расположенного в мурманске.
Об этом сообщает EADaily.
«На борту «адмирала кузнецова», стоящего в сухом доке судоремонтного завода, произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», — такое заявление сделали экстренные службы.
Позже сообщили, что возгорание было ликвидировано, никто не пострадал. Также нет данных об ущербе. Причины возгорания не были озвучены.
Это уже не первый инцидент, произошедший с этим крейсером. В октябре 2018 года при спуске авианосца на воду произошла авария, в результате которой была повреждена палуба корабля. Авианосец решили отправить на ремонтный завод. Уже здесь на борту крейсера произошел пожар. Тогда погибли два человека и пострадали десятки человек.
Ранее Курсор писал, что ветеран США дипломат Генри Киссинджер заявил, что в мае он предложил прекращение огня, в соответствии с которым россия отступит к линии фронта до вторжения 24 февраля, но Крым станет предметом «переговоров».
Кроме этого, по словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.
Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!