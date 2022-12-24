Пожар в доме престарелых в россии: 22 погибших

По предварительным данным, пожар в сибирском городе кемерово* произошел из-за неправильно использованной отопительной печи.

Ночью в нелегальном частном доме престарелых в сибирском городе кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 22 человека. Об этом говорится в заявлении следственного комитета россии.

«Ночью в частной собственности, используемой в качестве незаконного дома престарелых, вспыхнул пожар», — говорится в сообщении следственного комитета в Telegram.

Сообщается, что в результате пожара погибли 22 человека. Еще шестеро ранены, двое из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии с ожогами.

По сообщению СМИ, огонь распространился на 180 квадратных метров в двухэтажном деревянном здании. На видео, опубликованном аварийно-спасательными службами, возле горящего здания выстроилась длинная вереница машин экстренных служб, пока пожарные боролись с пламенем, от которого клубы дыма поднимались в ночное небо.

Rusya’nın Kemerovo kentinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/XsXe8loz27 — EHA MEDYA (@eha_medya) December 24, 2022

На кадрах, опубликованных экстренными службами, видно, что позже здание полностью выгорело.

«Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — говорится на сайте администрации кузбасса.

The death toll from a fire in an illegal nursing home in Russia’s Kemerovo, Western Siberia region has risen to 20, according to Russian emergency services on Saturday pic.twitter.com/qknwER6VRX — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022

Следственный комитет рф заявил, что возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее Курсор писал, что горит москва: опубликовано видео пожара воинской части в столице рф. Продолжаются необъяснимые пожары на территории россии. На этот раз загорелся объект на востоке москвы.

Кроме этого, 18 декабря, в российском городе снежинске челябинской области вспыхнул пожар в торговом центре «Универмаг». Некоторых посетителей приходилось спускать с помощью пожарной лестницы из-за сильного задымления.

Ранее Курсор информировал, что во Владивостоке произошел масштабный пожар на складах. По информации местных жителей, пламя вспыхнуло на складах с кондитерскими изделиями. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

Напомним, что в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!