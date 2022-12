Пожар в доме престарелых в россии: 22 погибших

Ночью в нелегальном частном доме престарелых в сибирском городе кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 22 человека. Об этом говорится в заявлении следственного комитета россии.

«Ночью в частной собственности, используемой в качестве незаконного дома престарелых, вспыхнул пожар», — говорится в сообщении следственного комитета в Telegram.

Сообщается, что в результате пожара погибли 22 человека. Еще шестеро ранены, двое из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии с ожогами.

По сообщению СМИ, огонь распространился на 180 квадратных метров в двухэтажном деревянном здании. На видео, опубликованном аварийно-спасательными службами, возле горящего здания выстроилась длинная вереница машин экстренных служб, пока пожарные боролись с пламенем, от которого клубы дыма поднимались в ночное небо.

На кадрах, опубликованных экстренными службами, видно, что позже здание полностью выгорело.

«Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — говорится на сайте администрации кузбасса.

The death toll from a fire in an illegal nursing home in Russia’s Kemerovo, Western Siberia region has risen to 20, according to Russian emergency services on Saturday pic.twitter.com/qknwER6VRX

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 24, 2022