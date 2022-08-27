В москве загорелось авто замначальника управления генштаба ВС РФ — СМИ

В москве* загорелся автомобиль заместителя начальника управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авторы фото уточняют, что владелец авто Евгений Секретарев работает в 8-м управлении генштаба вс рф, которое отвечает за военную цензуру. В частности, сотрудники управления следят, чтобы в СМИ не появлялась «неправильная фактура про российскую армию».

«БМВ» X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там же внезапно загорелась. Больше всего пострадала задняя часть авто — багажник полностью выгорел», — говорится в сообщении.

По данным источника, следователи не исключают, что джип Секретарева кто-то поджег.

«В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины видели подозрительную девушку. Однако как она связана с пожаром — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, вечером в субботу, 20 августа, на юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа александра дугина. Она находилась в джипе и скончалась на месте происшествия.

Правоохранительные органы уже подтвердили ее смерть, как и друзья пропагандиста. Сам он приехал на место трагедии через несколько минут и был в полном шоке.

Позже Курсор информировал о том, что ответственность за убийство Дарьи Дугиной взяла на себя «Национальная республиканская армия».

Александр дугин — российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель, выступающий в поддержку войны в Украине, идеолог «русского мира». В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!