В москву приехал советник лидера Китая на переговоры по Украине

Ван И, главный советник и дипломат лидера Китая, прибыл в * москву, где, как ожидается, обсудит Украину и возможный мирный план для решения конфликта.

Об этом сообщает американский телеканал Sky News.

По данным СМИ, главная цель визита Ван И в москву — увеличение влияния Китая на урегулирование войны в Украине. Официальной информации по данному поводу не было.

Ранее Ван И посетил Италию и Францию, где встречался с министрами иностранных дел, а также принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время своей речи, политик заявил, что Китай скоро представит свои предложения по дипломатическому урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что Пекин поддерживает мирные переговоры, которые будут зафиксированы в документе, содержащем позицию по политическому урегулированию конфликта.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани встретился с Ваном в Риме и попросил Китай использовать свой вес для того, чтобы убедить Россию прекратить войну и обеспечить независимость Украины. Он также заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин намерен выступить с «мирной речью» на годовщине начала конфликта между РФ и Украиной, которая будет призывать к миру, но не будет осуждать Россию.

Ранее «Курсор» сообщал, что Китай может оказать военную помощь России. Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил об этом. Однако после встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности, Блинкен предупредил Китай о последствиях.

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